«Укроборонпром» звільнив директора харківського заводу, який намагався підкупити прокурора

Державний концерн «Укроборонпром» звільнив директора державного підприємства «Харківський завод транспортного устаткування» Федора Петрова, підозрюваного в наданні хабара прокурору військової прокуратури. Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

Відповідне рішення ухвалив у понеділок, 26 березня, генеральний директор «Укроборонпрому» Павло Букін.

Як повідомляється, на початку 2017 року державний концерн звернувся до військової прокуратури з інформаційним повідомленням про виявлені порушення фінансово-господарської діяльності підприємства, яке раніше очолював Петров.

«Правоохоронним органам були передані матеріали про безпідставне перерахування грошових коштів на рахунки третіх осіб і неправомірне використання коштів підприємства», – сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на основі переданої концерном інформації військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження і з метою повернення безпідставно перерахованих коштів подала позов до господарського суду, представляючи інтереси концерну.

«У свою чергу Петров запропонував прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону 60 тис. грн за закриття кримінального провадження. При спробі передачі хабара 25 березня Петрова затримали працівники військової прокуратури Південного регіону України і Служби безпеки України», – наголошується в повідомленні.

Державне підприємство «Харківський завод транспортного устаткування», яке входить до складу ДК «Укроборонпром», спеціалізується на виробництві обладнання для нафтогазопромислової галузі, автопаливозаправної техніки на шасі автомобілів КрАЗ, КамАЗ, МАЗ для заправки і транспортування світлих нафтопродуктів, а також обладнання для агропромислового комплексу.