У кожному з міст, куди прибувають біженці, є центри допомоги внутрішньо переміщеним особам

«Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 18 березня. Усі вони курсують на захід України. Дарниця (Київ): 1:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;

8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів. Харків: 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;

9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;

13:00 – №239/240 Харків – Львів. Дніпро: 17:00 – №503/504 Дніпро – Вінниця;

20:00 – №226/225 Дніпро – Чоп. Краматорськ: 13:00 – №277/278 Краматорськ – Львів;

16:00 – №279/280 Краматорськ – Львів. Кривий Ріг: 11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород. Запоріжжя: 10:00 – №902/901 Запоріжжя – Чоп. Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

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