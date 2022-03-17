З оточеного міста вдалося вивезти понад 2 тисячі дітей

За 16 березня з Маріуполя до Запоріжжя виїхало близько 11 тисяч людей. Мешканці заблокованого міста виїхали приватним транспортом до Бердянська, а звідти були організовані автобуси до Запоріжжя.

«Сьогодні близько 2500 тисяч легкових машин виїхали з Маріуполя у бік Запоріжжя. Крім того, для тих, хто добрався своїм ходом до Бердянська і з різних причин не зміг продовжити рух далі, організували автобуси, які поїхали до Запоріжжя у супроводі православних священиків. Усього 15 автобусів повних людей, з яких 3 автобуси з дітьми», – повідомили у Маріупольській міській раді.

За інформацією міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, переговори не мали результатів і росіяни не давали жодних гарантій щодо безпеки для коридору. Гуманітарну колону з продуктами у Маріуполь не пропустили, вона досі в Бердянську. Завтра переговори продовжать.

Виснажений мер Маріуполя Вадим Бойченко записав відео, в якому розповів про умови виїзду. За його словами, росіяни не забезпечили режиму тишини і маріупольці під вистрілами і розривами градів, нальотами авіації з відчаю виїжджали з міста. Люди пішки приходили в село Мангуш, щоб потрапити на підконтрольну українським військовим територію і вибратися з міста.

«П’ять днів обіцянок і надій, мрій про спасіння життя тисяч маріупольців. Ми зустріли і дуло автомата, і кулемета, воєнізований конвой. Але нас це не лякало, ми хотіли, щоб врятувались наші люди. Ця місія стала можлива, бо з нами було духовенство, працівники Червоного хреста», – пояснив Вадим Бойченко.

За його словами, за два дні з Маріуполя виїхали 6500 машин.

Нагадаємо, вперше після двотижневої блокади Маріуполя гуманітарним коридором до Запоріжжя 14 березня змогли виїхати майже 150 легкових машин. 15 березня вдалося евакуювати близько 20 тисяч людей. 16 березня одна з машин потрапила під обстріли градами. П’ятеро людей постраждало, дитина у важкому стані. Саме місто не перестають нещадно бомбити.