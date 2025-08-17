Час в дорозі між Львовом і Києво - 7 годин

«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд між Львовом і Києвом наприкінці серпня, повідомляє пресслужба оператора.

Додаткові вагони вдалося виділити за рахунок зменшення часу простою вагонів, що прибули зі свого основного рейсу.

Поїзд №243/244 Київ – Львів (складом зі звичайних спальних вагонів з місцями для сидіння) курсуватиме за таким графіком у серпні:

відправлятиметься з Києва 21, 22, 23, 31 серпня о 06:35, прибуватиме до Львова о 13:49;

відправлятиметься зі Львова 21, 22, 23, 31 серпня о 15:48 і прибуватиме в столицю о 22:46.

Поїзд матиме лише одну коротку зупинку – 2 хвилини – у Славуті. Загальний час в дорозі становитиме 7 годин і 15 хвилин.

Ціна квитків – 785 грн. Їх можна придбати в офіційному застосунку «Укрзалізниці», на сайті та в касах вокзалів.