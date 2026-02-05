Динамічні ціни діятимуть на поїзди преміумсегменту та І класу «Інтерсіті»

«Укрзалізниця» у березні–квітні запровадить зміни в правилах перевезень і тарифах на проїзд у преміумсегменті, а також на міжнародних маршрутах. Про це компанія повідомила у четвер, 5 лютого.

«“Укрзалізниця” та Міністерство розвитку громад та територій України підготували проєкт змін до правил та тарифів на пасажирські перевезення. Передбачається запровадження динамічного ціноутворення на квитки преміумсегмента, а також оновлення умов повернення коштів за квитки, що повертають пасажири», – йдеться у повідомленні.

Як зауважують у компанії, ключовим нововведенням стане перехід на динамічне ціноутворення. Вартість квитків змінюватиметься залежно від низки факторів.

Водночас квитки на плацкарт, купе та другий клас поїздів «Інтерсіті» залишаться за чинними тарифами. Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста наголосив, що це принципова позиція уряду, аби залізничний транспорт і надалі залишався доступним для громадян.

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський пояснив, що, зокрема, діятимуть сезонні коефіцієнти: у непікові місяці квитки будуть дешевшими, а в періоди підвищеного попиту – дорожчими. Також ціна залежатиме від дня тижня – найдешевші квитки планують продавати у вівторок і середу, а найдорожчі – у п’ятницю та неділю. Крім цього, раннє бронювання буде вигіднішим, ніж придбання квитка напередодні поїздки. Передбачено й коефіцієнт наповнюваності: якщо поїзд майже заповнений, ціна зростатиме, а за наявності вільних місць перед відправленням –знижуватиметься.

Окремо оновлять правила повернення квитків, щоб уникнути зловживань, зокрема бронювання «про запас». Для військовослужбовців і людей з інвалідністю діятимуть винятки – вони зможуть повертати квитки без обмежень.

