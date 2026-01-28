Частину прямих маршрутів тимчасово обмежують

Через посилення ворожих атак «Укрзалізниця» запровадила тимчасові обмеження у пасажирському сполученні. Компанія у середу, 28 січня, попередила про зміну маршрутів, можливі затримки поїздів та запровадження особливого режиму руху у прифронтових регіонах.

«Ворог посилює удари по залізниці, зокрема по рухомому складу. Зберігаючи рух попри всі загрози, “Укрзалізниця” реагує на зростаючі виклики, щоб, наскільки можливо, зменшити ризики і для пасажирів, і для самих залізничників», – йдеться у повідомленні.

Частину прямих маршрутів, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежують, натомість організовують стикувальні сполучення. Йдеться про пересадки через приміські електропоїзди або автобуси, що має зменшити ризики для пасажирів і працівників залізниці.

На окремих ділянках у прифронтових регіонах Харківської, Сумської, Запорізької та Херсонської областей діятиме особливий режим руху. У зв’язку з цим можливі позапланові зупинки та затримки поїздів.

У компанії наголошують, що безпека залишається пріоритетом, тому закликають пасажирів заздалегідь планувати поїздки та закладати додатковий час на пересадки.

Також «Укрзалізниця» повідомила, що тимчасово на Харківщині не курсуватимуть такі рейси: поїзд №6809 за маршрутом Близнюки – Гусарівка та поїзд №6812 за маршрутом Гусарівка – Лозова.

Нагадаємо, у вівторок, 27 січня, росіяни атакували ударними дронами пасажирський потяг Барвінкове – Львів – Чоп, який рухався Харківщиною. Внаслідок обстрілу п’ятеро людей загинули.