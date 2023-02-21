Ноттінгемський університет входить до двадцятки найкращих вишів Великої Британії

Студенти Українського католицького університету зможуть отримати подвійний диплом УКУ та Ноттінгемського університету, який входить до 20-ки найкращих вишів Великої Британії. Львівський УКУ став переможцем програми подвійних дипломів за проектом The UK-Ukraine Twinning Initiative.

Уже з вересня 25 студентів магістерської програми Гуманітарного факультету УКУ розпочнуть навчання на спільній магістерській програмі, після закінчення якого отримають український та британський диплом.

«Це стало можливим завдяки британсько-українській ініціативі Twinning, яка передбачає модель співпраці між університетами та координується Cormack Consultancy Group і Фондом президента України з підтримки освіти, науки та спорту за підтримки Universities UK International. Ініціатива дозволяє університетам з усього світу підтримувати своїх українських колег. Програма подвійних дипломів дозволить українським студентам вивчати курси британських університетів дистанційно, перебуваючи в Україні», – повідомили в УКУ 20 лютого.

Керівниця відділу міжнародних академічних зв’язків УКУ Галина Процик зазначила, що УКУ та Ноттінгемський університет разом подавали цю заявку і тепер є можливість розвивати спільну магістерську програму з гуманітарних наук, яка стартує вже у вересні 2023 року.

«Ця програма стане новим кроком у переосмисленні гуманітарної сфери як основи української суспільної стійкості та побудови необхідного підґрунтя для соціальної реконструкції. Вона допоможе подолати нинішню кризу, яка спричинена ізоляцією окремих галузей гуманітарної науки, і тривалим впливом російсько-радянських імперіалістичних наративів», – пояснила Галина Процик.

«Ми ставимо перед собою завдання підготувати гуманітарного фахівця, який поєднує в собі компетенції академічного дослідника та експерта, здатного працювати з проблемами минулого в сучасному академічному та публічному просторі, творити новий образ України та пропонувати український порядок денний для світу. Наші випускники мають відповісти на питання: що таке Україна, яким було її минуле та яким є сьогодення, якою роль відіграватиме наша країна та що може запропонувати глобальному світу», – додав декан Гуманітарного факультету УКУ Андрій Ясіновський.

Проректор факультету гуманітарних наук Ноттінгемського університету Джеремі Ґреґорі відзначив, що курс поєднуватиме теоретичне та практичне навчання, щоб підтримати випускників гуманітарних спеціальностей, які очолять соціальні перетворення в Україні.

Зазначимо, що за проектом The UK-Ukraine Twinning Initiative цього року в Україні підтримали 6 університетів. Серед львівських вишів відзначено також Львівську політехніку, яка співпрацює з університетом Ноттінгем-Трент.