Ультрас «Шльонська» вивісили на трибунах антиукраїнські банери

Під час матчу між польськими футбольними клубами «Шльонськ» і «Заглембє» ультрас вроцлавського клубу вивісили на трибунах антиукраїнські банери із закликом «зупинити українізацію Польщі» та згадками про Волинську трагедію.

У суботу, 29 липня вроцлавська команда «Шльонськ» грала із люблінською командою «Заглембє» у другому турі чемпіонату Польщі, поступившись противнику з рахунком 1:2. Під час матчу фанати «Шльонська» вивісили на трибунах плакати з написами «Українці мордували дітей на Волині», «Зупиніть українізацію Польщі». Також польські вболівальники негативно висловлювались щодо Степана Бандери та Української повстанської армії (УПА).

Це вже не перші антиукраїнські вислови фанатів польського клубу. У жовтні 2022 року під час матчу ультрас «Шльонська» вивішували банер «Зупиніть українізацію Польщі», а в лютому 2023 вивісили банер з написом «Це не наша війна». Крім напису, на банері намалювали закреслений прапор ОУН/УПА (тризуб на червоно-чорному фоні). У прес-клубі самого клубу причетність до цієї акції заперечили і заявили про підтримку України.

Крім цього, ще у 2018 році ультрас «Шльонська» влаштували на Личаківському цвинтарі у Львові фаєр-шоу, розгорнувши банери на цвинтарі орлят у Львові. Таким чином вони нібито відзначали 100-річчя боротьби поляків проти ЗУНР.

Нагадаємо, що 9 вересня на стадіоні Шльонська у Вроцлаві збірна України зіграє проти Англії у матчі відбору на Євро-2024.