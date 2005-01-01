Уляна Супрун закликала нардепів посилити відповідальність за відмову від вакцинації

Супрун наголосила на необхідності прийняття національної програми імунізації

Верховна Рада України повинна посилити відповідальність за відмову від вакцинації. Про це у п'ятницю, 19 січня під час години запитань до уряду заявила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає «РБК-Україна».

«Для наступних кроків нам потрібна ваша допомога. Перше, внести зміни в закони України, що регламентують питання вакцинації та посилити відповідальність за відмову від вакцинації, як це зроблено в усьому цивілізованому світі», - звернулася Супрун до народних депутатів.

В. о. міністра зазначила, що відповідний проект змін до законодавства має представити уряд. Крім того, вона наголосила на необхідності прийняття національної програми імунізації. Зараз МОЗ не має права затверджувати і отримувати фінансування на відповідну програму через мораторій.

Окрім того Уляна Супрун інформувала, що наступна партія вакцин проти кору має прибути до Києва в квітні 2018 року. МОЗ замовило більше мільйона доз. За її словами, незважаючи на зростаючий попит, і міністерство, і виробник вживають заходів для доставки партії в короткі терміни. В. о. міністра зазначила, що в даний час здійснюється перерозподіл вакцин для покриття потреб тих регіонів, де виник дефіцит.

Також Супрун повідомила, що впродовж 2017 року в Україні було зареєстровано 4782 випадки кору, а за два тижні 2018 року вже захворіли 1285 осіб. За її словами, з початку року найбільше хворих зафіксовано в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській і в Закарпатській областях.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що представники ВООЗ висловили стурбованість стрімким поширенням кору в Україні.