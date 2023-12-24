Міністр оборони Рустем Умєров розповів, що Міноборони все ж хоче знизити призовний вік з 27 років до 25 і зробити облік всіх категорій військовозобов'язаних. Про це Умєров заявив в інтерв'ю «Суспільному».

За словами Умєрова, підпорядковане йому відомство готує «матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації».

«Ми готуємо “матрицю відповідальності”, або “матрицю мобілізації”, яка має бути зрозуміла суспільству. Ми її обговорюємо з Силами безпеки і оборони, Кабінетом міністрів і Верховною радою. Головний меседж – як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна», – заявив міністр оборони України.

За його словами, законопроект про зміни в мобілізації скоро зареєструють у парламенті. Міністр зазначив, що буде просити знизити призовний вік з 27 років до 25, «якщо аргументації буде достатньо, щоб суспільство це сприйняло». Також міністерство хоче зробити облік всіх категорій військовозобов'язаних

«Хочемо окреслити, як ми будемо їм повідомляти, щоб це не було, як зараз, на вулицях. Після цього хочемо, щоб категорії людей, яких ми будемо просити мобілізуватись, проходили медичний огляд. І тоді ми їм будемо пояснювати, де та як вони зможуть обрати професію», –зазначив Умєров.

Відповідаючи на питання, чи можуть людині, яка підпадає під мобілізацію, надсилати запрошення у військкомат на смартфон, Умєров сказав: «Ми працюємо над цими технічними рішеннями». За його словами, Міноборони готує законопроект про зміни в мобілізації, і, за словами міністра, деталі стануть відомі вже найближчими днями.