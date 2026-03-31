Наслідки російської атаки на Полтаву 30 березня

Пізно ввечері 30 березня в Полтаві уламки російського безпілотника впали на багатоповерховий будинок. Унаслідок інциденту загинула одна людина, ще троє зазнали поранень. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

«У Полтавському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА. Пошкоджено багатоквартирний будинок», – написав Дяківнич.

Станом на 00:31 було відомо про одного загиблого та трьох постраждалих. Двох із них госпіталізували, серед них – 11-річний хлопчик.

Як зазначила секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, у спальному районі міста пошкоджено кілька багатоповерхівок: вибито сотні вікон, деякі квартири стали непридатними для проживання, також пошкоджені автомобілі.