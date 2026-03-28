Росіяни атакували Полтавщину дронами

В ніч на суботу, 28 березня, російські військові атакували обʼєкти «Нафтогазу» у Полтавській області. Внаслідок обстрілу загинув співробітник компанії. Про це повідомили голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За словами Сергія Корецького, росіяни три доби поспіль обстрілювали обʼєкти «Нафтогазу». В ніч на 28 березня окупанти дронами атакували три виробничі підприємства компанії. Внаслідок атаки загинув співробітник підприємства – 55-річний оператор технологічних установок Роман Чмихун. На місцях атак виникли пожежі, які ліквідовували 70 рятувальників ДСНС.

«Підрозділи ДСНС оперативно виїжджали на ліквідацію наслідків надзвичайних подій. Рятувальники працювали в умовах постійної підвищеної небезпеки через загрозу повторних обстрілів. До робіт було залучено близько 20 одиниць техніки та понад 70 рятувальників ДСНС.Наразі всі пожежі ліквідовано», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Зауважимо, що Росія здійснює систематичні атаки на газовидобувні обʼєкти України. Одна з наймасштабніших атак сталась 3 жовтня 2025 року. Тоді повідомлялось, що обстріли знищили 60% внутрішнього видобутку природного газу України.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 28 березня, росіяни атакували пологовий будинок в Одесі та підприємство у Кривому Розі. Через обстріли загинули четверо людей.