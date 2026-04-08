Смертельна аварія сталася 8 квітня на трасі Київ – Чоп

У селі Терентіїв Рівненського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з відбійником загинув 67-річний водій кросовера. Про це у середу, 8 квітня, повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася 8 квітня близько 11:00 на трасі Київ – Чоп. За даними слідства, водій автомобіля Subaru Forester, 67-річний житель Харківської області, не впорався з керуванням і в’їхав у відбійник. Чоловіка із понівеченого авто деблокували рятувальники.

«Медики намагалися врятувати водія, однак травми виявилися несумісними з життям. Потерпілий помер у кареті “швидкої”», – повідомляють поліцейські.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Розслідування триває.