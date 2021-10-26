Porsche 911 GT1 Strassenversion

Рідкісний екземпляр екзотичного суперкара з надзвичайно малим пробігом пропонується на продаж у Японії за ціною у 10 550 000 євро, без податків.

Виставлений на продаж екземпляр Porsche GT1 Strassenversion 1998 року випуску має білосніжний кузов та чорний інтер'єр. Оптика спорткара запозичена у серії 996, а надширокий кузов з екстремальними аеродинамічними елементами та величезними впускними отворами в точності повторює кузов трекового боліда.

Авто має 3,2-літровий шестициліндровий двигун з водяним охолодженням та подвійним турбонаддувом, потужністю близько 700 к.с. Коробка передач, як і годиться такому автомобілю, механічна. Привід – задній. Від 0 до 100 км/год Strassenversion прискорюється за 3,7 секунди, а максимальна швидкість авто сягає 310 км/год. На одометрі виставленого на продаж Porsche GT1 Strassenversion лише 787 км.

Автомобіль перебуває у Японії. Хоча його ціна є надзвичайно високою, навіть 10,55 мільйона євро, не зроблять його найдорожчим Porsche в історії, оскільки цей титул тримає трековий болід 917K 1971 року випуску, проданий за понад 14 мільйонів доларів (12 045 600 євро). А найвища ціна за 911 GT1 Strassenversion була зафіксована у 2017 році – автомобіль з пробігом у 7900 км Gooding & Company за 5,665 мільйона доларів.

Porsche 911 GT1 Strassenversion. Фото: James Edition