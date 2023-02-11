У винуватиці ДТП можуть забрати права

У п’ятницю, 10 лютого, близько 23:00 двоє чоловіків потрапили під автівку на пішоходному переході на проспекті Чорновола у Львові. Ії госпіталізували із травмами. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля «Нісан Кашкай», 35-річна жителька селища Брюховичі, скоїла наїзд на двох пішоходів – 40-річного львів’янина та 41-річного мешканця Самбірського району, які переходили проїзну частину в межах пішохідного переходу.

За фактом слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.