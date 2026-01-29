Горіла квартира на вул. Чукаріна

У ніч на четвер, 29 січня, на вул. Чукаріна у Сихівському районі Львова горіла квартира. У результаті пожежі загинув 69-річний чоловік. Надзвичайникам довелося виводити на вулицю мешканців сусідніх квартир, у тому числі дітей.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 3:20 в квартирі на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Чукаріна. Займання спричинило сильне задимлення і під’їзд був заповнений токсичним димом.

«Тож рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та приступили до проведення робіт з ліквідації пожежі та порятунку людей, які не могли самостійно покинути свої помешкання. На вулицю в рятувальних пристроях вивели дев’ятьох мешканців, з яких троє дітей та немовля. Ще 12 мешканців евакуювали без використання спеціальних засобів», – розповіли в ДСНС.

У квартирі згоріли домашні речі, причину пожежі з'ясовують

У квартирі горіли речі домашнього вжитку на площі близько 10 м2. На місці пожежі виявили 69-річного місцевого мешканця. Його винесли із задимленого приміщення та передали медикам, які констатували смерть.

Пожежу гасили близько години. До ліквідації були залучені 10 рятувальників та дві одиниці техніки, а також курсанти Львівського університету безпеки життєдіяльності. Причини пожежі встановлюють правоохоронці.