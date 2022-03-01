Уродженець Золочева зібрав на підтримку України підписи нобелівських лауреатів
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159 нобелівських лауреатів висловили свою підтримку українському народу та вільній незалежній державі Україна перед лицем російської агресії. Відповідний лист лауреати опублікували у вівторок, 1 березня. Лист доступний також російською й англійською мовами, а його ініціатором став Роалд Гоффман, уродженець Золочева Львівської області, який отримав Нобелівську премію в 1981 році.
«Подібно до того, як нацистська Німеччина напала на Польщу у 1939 році (використовуючи подібні трюки та фальшиві провокації) та на Радянський Союз у 1941, уряд Російської Федерації під проводом президента Путіна розпочав необґрунтовану військову агресію – ніщо інше як війну – проти сусідньої держави, України», – сказано в листі.
«Усі разом ми засуджуємо ці військові дії та заперечення президентом Путіним
самої легітимності існування України. Завжди є мирний шлях розв'язання суперечок. Російське вторгнення грубо порушує Статут ООН, який каже, що «Всі члени мають утримуватися у своїх міжнародних стосунках від загроз чи застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави», – зауважили автори листа.
Як стало відомо ZAXID.NET, звернення нобелівських лауреатів ініціював 85-річний Роалд Гоффман, який отримав Нобелівську премію з хімії в 1981 році. Його підписали 159 нобелівських лауреатів, повний перелік підписантів – тут.