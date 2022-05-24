Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оновило мапу громад, які розташовані у районах бойових дій або ж перебувають у російській окупації чи в оточенні росіянами. Жителі цих громад, які через війну переїхали в інші регіони України, на основі такого переліку зможуть отримати виплати для переселенців.

Як свідчить оновлений перелік, станом на 18 травня кількість таких громад зросла. До нього додалася Радсадівська громада Миколаївської області.

«Загалом до переліку ввійшли 7 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (6 громад), Донецької (66 громад), Запорізької (61 громада), Луганської (37 громад), Миколаївської (22 громади), Харківської (51 громада) та Херсонської (49 громад) областей», – сказано в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що на основі цього переліку внутрішнім переселенцям здійснюватимуть виплати. Також там наголосили, що цей перелік не є фіксованим документом – він регулярно актуалізується.

Попередню таку мапу Мінреінтеграції публікувало 25 квітня.