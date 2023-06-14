Кабінет міністрів скасував проведення в сервісних центрах МВС обов'язкового експертного дослідження під час перереєстрації вживаного автомобіля на нового власника. Водночас відповідна постанова уряду поки що не почала діяти, бо її ще не опублікували. Однак щойно її опублікують – вона одразу почне діяти, повідомив у середу, 14 червня, Головний сервісний центр МВС.

Експертне дослідження проводиться для перевірки справжності номера кузова авто або рами (VIN-код), номера двигуна, відповідності даних зазначеним у реєстраційних документах та справжність останніх, та під час перевірки відповідності інформації з базами даних.

На думку заступника міністра МВС Богдана Драп’ятого, здебільшого немає практичної необхідності проводити експертне дослідження автомобіля.

Водночас у МВС звернули увагу на той факт, що у 2022 році під час проведення експертних досліджень при перереєстрації вживаних авто було виявлено 1202 автомобілі з підробленими або заміненими ідентифікаційними номерами двигуна, шасі автомобіля, а в першій половині 2023 року – 381. Більшість таких порушень було виявлено під час дослідження вживаних автомобілів, завезених з-за кордону вперше. Тому для таких авто обов'язковість експертного дослідження зберігається.

«Загалом за рік проводиться близько 1,5 млн експертних досліджень транспортних засобів та документів про їх реєстрацію. Тобто у відсотковому співвідношенні експерти виявляли 0,08% порушень із загальної кількості досліджень», – пояснив заступник міністра.

В МВС констатували, що після скасування експертного дослідження процедура купівлі-продажу авто скоротиться до 25 хвилин.

В Головному сервісному центрі МВС додали, що також зберігається можливість проведення обов’язкового експертного дослідження автомобіля й реєстраційних документів за бажанням продавця чи покупця.

Як повідомляв ZAXID.NET,12 травня Кабмін дозволив продавати автомобілі разом із номерними знаками.