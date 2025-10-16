У Хмельницькій області скасували графіки аварійних відключень світла, які ввели вранці 16 жовтня. Проте місцевих жителів закликають й надалі ощадливо споживати електроенергію. Про це повідомила пресслужба АТ «Хмельницькобленерго».

За інформацією енергетиків, станом на 13:50 16 жовтня у Хмельницькій області скасували графіки аварійних відключень світла для місцевих жителів. Їх вводили через складну ситуацію в українській енергосистемі, яка виникла через російські обстріли.

«Шановні споживачі! Коли електроенергія з’являється у ваших оселях, на підприємствах та офісах, будь ласка, використовуйте її ощадливо», – закликали енергетики.

У разі повторних знеструмлень мешканці Хмельницького та Хмельницької області можуть дізнатися детальнішу інформацію у розділі «Відключення за адресою» або у чатботах у вайбері та телеграмі.

Яка ситуація з відключеннями в Україні

Нагадаємо, 15 жовтня НЕК «Укренерго» запровадило аварійні відключення електроенергії по всій території України через складну ситуацію в енергосистемі. Причиною цього стали наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру. Компанія також закликала українців до ощадливого споживання електрики.

Енергетики зауважують, що ремонт деяких пошкоджень унаслідок ворожих атак, зокрема ключового обладнання електростанцій та підстанцій, може тривати місяцями чи навіть роками. Водночас в «Укренерго» наголошують, що запасів обладнання для заміни пошкоджених елементів енергосистеми достатньо.

