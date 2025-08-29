Усікновення – день строгого посту

29 серпня, згідно з новоюліанським церковним календарем, християни відзначають Усікновення голови Івана Хрестителя. Це день жалоби, посту та молитовного зосередження, присвячений пам’яті пророка, який постраждав за правду. У цей день вірянам рекомендовано дотримуватись певних духовних практик, про які пише УПЦ.

Що традиційно слід зробити

Відвідати храм. Прийти на Божественну літургію, поставити свічку за душу Івана Хрестителя, помолитися в тиші та спокої.

Молитися вдома або в церкві. Звертатися до святого Івана у молитві з проханнями про зцілення, духовне очищення, підтримку та захист.

Дотримуватись суворого посту. Усікновення – день строгого посту незалежно від дня тижня. Рекомендується утриматися від м’ясних, молочних продуктів, яєць, алкоголю. За можливості – споживати їжу без олії.

Проявляти стриманість у думках і вчинках. Уникати сварок, осуду, агресії, заздрості. День має пройти в духовній тиші та внутрішньому очищенні.

Робити добрі справи. Проявити милосердя, підтримати близьких, допомогти потребуючим, зробити пожертву, відвідати самотніх або просто сказати щось добре тим, хто поруч.