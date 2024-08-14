На Успіння обов’язково потрібно відвідати церкву, помолитись за померлих і бути з близькими

Успіння Пресвятої Богородиці, яке віряни будуть відзначати 15 серпня, є одним з найбільших християнських свят. Вважається, що у цей день життя перемагає смерть. За легендою, Успіння відбулося за передбаченням архангела на третій день після пророцтва. Того дня все оточення побачило, як душа Святої Діви піднялася в небо, і її забрав Ісус. Як колись його немовлям тримала на руках матір, так зараз син забрав до себе на небеса душу Діви Марії.

На Успіння обов’язково потрібно відвідати церкву, помолитись за померлих і бути з близькими, пише «Молодий буковинець». Але є і те, чого не можна робити у «великий день»: