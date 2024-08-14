День, коли життя перемагає смерть: що не можна робити на Успіння
На Успіння обов’язково потрібно відвідати церкву, помолитись за померлих і бути з близькими
Успіння Пресвятої Богородиці, яке віряни будуть відзначати 15 серпня, є одним з найбільших християнських свят. Вважається, що у цей день життя перемагає смерть. За легендою, Успіння відбулося за передбаченням архангела на третій день після пророцтва. Того дня все оточення побачило, як душа Святої Діви піднялася в небо, і її забрав Ісус. Як колись його немовлям тримала на руках матір, так зараз син забрав до себе на небеса душу Діви Марії.
На Успіння обов’язково потрібно відвідати церкву, помолитись за померлих і бути з близькими, пише «Молодий буковинець». Але є і те, чого не можна робити у «великий день»:
- не слід брати в руки колючі та ріжучі предмети, а також варити їжу; віряни ламають хліб руками, оскільки ножем користуватися не можна;
- на Успіння не можна ходити босоніж: вважалося, що таким чином можна зібрати всі хвороби; роса в цей день – це сльози природи через те, що Богородиця покинула цей світ і не може перебувати з людьми і допомагати їм;
- не можна одягати старе або незручне взуття в цей день, щоб уникнути проблем у житті; вважається, що якщо натерти ногу в цей день, то людину чекає важке, повне проблем і невдач життя;
- дозволялося працювати людям, які не закінчили якусь розпочату справу чи комусь потрібно було допомогти.
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