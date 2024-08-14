Цього дня віруючі святкують перемогу вічного життя над смepтю

За новим церковним календарем Успіння Пресвятої Богородиці цього року відзнаатимуть 15 серпня. Успіння Пресвятої Богородиці – це по-справжньому світле і радісне свято. Відхід з життя Богородиці в церкві називають не смepтю, а успінням, оскільки вона не помepла, а мирно заснула і перейшла в Царство Небесне.

Історія свята

Згідно з церковним переказом, Діва Марія завершила своє земне життя в Єрусалимі через 15 років після Воскресіння Христового. Попрощатися з Богородицею зібралися всі апостоли. І в цей момент до них зійшов Христос з безліччю ангелів. Богородиця звернулася до Господа з молитвою і радісно передала свою душу в його руки. Саме цей момент зображується на іконах Успіння Пресвятої Богородиці.

Традиції

Цього дня віруючі святкують перемогу вічного життя над смepтю. У цей день у всіх православних храмах відбуваються урочисті богослужіння, пише «Молодий буковинець».

У це свято варто задуматися про свою матір, якій, можливо, потрібна ваша допомога. Свято Успіння найкраще провести з батьками за святковим і досить ситим столом. Також цей день люди в старовину не працювали, а святкували закінчення жнив.

На Успіння було прийнято садити огірки, оскільки вважалася, що це допоможе «присолювати» до будинку чоловіка.



У цей день прийнято було святити в церкві хліб нового врожаю. До повернення з церкви ніхто не їсть. Всі чекають свяченого шматка хліба. Залишки хліба ретельно загортали і клали під ікону. Цими шматочками потім годували хворих, вірячи в їх цілющу силу. Вважається великим гріхом впустити на підлогу хоча б крихту освяченого хліба, тим більше розтоптати її ногами.