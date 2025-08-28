29-річний Остап Кадик – громадський діяч, правник і блогер. Принаймні так він позиціонує себе у соцмережах. Майже п’ять років Остап Кадик працював в управлінні комунальної власності Львівської міської ради та вже у перші роки роботи став власником низки майна – квартири, кафе-бару, садового будинку та низки ділянок. При цьому, вартість записаного на нього майна значно перевищує його офіційні доходи. У травні 2025 року він звільнився з міської ради та тепер регулярно пише критичні блоги про її діяльність для одного з львівських сайтів.

ZAXID.NET дослідив майно Остапа Кадика, а також його діяльність як чиновника Львівської міської ради та розповідає, як йому вдалось збагатитися за час роботи в ЛМР і кому він допомагав купувати комунальне майно.

***

Чиновник, благодійник, блогер

Остап Кадик за освітою юрист, навчався в ЛНУ імені Івана Франка. У 2020 році тоді 24-річний Остап Кадик влаштувався на роботу у Львівську міську раду на посаду спеціаліста управління відділу реформування власності управління комунальної власності, яке займається продажем та орендою комунального майна, створенням переліку об’єктів приватизації тощо.

У декларації кандидата на посаду, яку він подав 9 серпня 2020 року, він вказав земельну ділянку площею 616 м2 в селі Шпильчина, що біля Бібрки, та придбану у 2015 році квартиру на 50,4 м2, співвласницею якої був він та його мати Оксана Кадик. Майбутній посадовець задекларував 20 тис. доларів (533 тис. грн за актуальним тоді курсом НБУ), 50 тис. грн і 30 тис. шведських крон (69 тис. грн за актуальним тоді курсом НБУ), загалом – трохи більше 650 тис. грн готівки. Також йому належало 95% в статутному капіталі ТзОВ «Анаско Інк» та членство в правлінні ГО «Львів майбутнього».

Вже у березні 2021 року Остап Кадик подав ще одну декларацію, в якій вказав ще одну квартиру у Львові площею 47,3 м2 і вартістю понад 754 тис. грн. Також він вказав 98 тис. грн зарплати в управлінні комунальної власності та задекларував 40 тис. шведських крон (92 тис. грн за актуальним курсом НБУ). Крім частки в ТзОВ «Анаско Інк», він також вказав частку у двох компаніях – ПП «Фірма Скорті» та ТзОВ «Анаско Плюс».

У відповіді на письмовий запит ZAXID.NET Остап Кадик зазначив, що почав працювати в управлінні лише з 16 березня 2021 року як головний спеціаліст управління комунальної власності. Хоча у міськраді ZAXID.NET уточнили, що він почав працювати ще в серпні 2020 року за трудовим договором на час відпустки іншого працівника, а вже у березні 2021 року переміг у конкурсі на цю посаду.

Зазначимо, що ZAXID.NET звертався до Остапа Кадика за коментарем у телефонному форматі, однак потім надіслав письмову відповідь на перелік питань і заборонив цитувати його частково. Тому ZAXID.NET змушений публікувати повний текст його відповіді в ось такому вигляді.

За законом, впродовж 60 днів після призначення на посаду, наприклад, у міськраду посадовці зобов’язані передати свій бізнес. При цьому, той же закон забороняє передавати корпоративні права родичам чи членам сім’ї. Завдяки інформації аналітичного порталу YouControl можна дізнатись, що у травні 2021 року Остап Кадик передав свою частку в ТзОВ «Анаско Інк», основним КВЕДом якого є «рекламні агентства», своєму батьку Юрію Кадику. Однак прикметно, що електронна пошта і номер мобільного телефону Остапа Кадика досі фігурують як контакти «Анаско Інк». У ПП «Фірма Скорті» Остап Кадик фігурував як засновник із лютого 2020 року по березень 2021 року. У травні 2021 року він також передав частку у цій фірмі своєму батьку. Мама Остапа до березня 2021 року працювала прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1.

У відповіді на запитання ZAXID.NET колишній чиновник ЛМР зазначив, що ці дві фірми заснував його батько, а його вписали як власника задля розвитку та залучення інвестицій. Він стверджує, що всі права на ці фірми батько у нього викупив.

Крім роботи в міській раді, за інформацією громадського руху «Чесно», восени 2020 року Остап Кадик намагався стати й міським депутатом від партії ВО «Батьківщина», членом якої він є, однак не пройшов.

У жовтні 2024 року Остап Кадик числився як керівник громадської організації «Для перемоги», яка позиціонує себе як благодійний проєкт з виробництва дронів та організовує безкоштовні майстеркласи для дітей. Запам’ятайте назву цієї ГО, далі ми ще до неї повернемось. Від серпня 2025 року ГО керує Людмила Ізотова – родичка головного економіста департаменту інспектування НБУ Сергія Ізотова. У своїх соцмережах ГО, крім діяльності, поширює сумнівного характеру новини, рекламує міські події та проводить опитування. У соцмережах організації, принаймні до серпня 2025 року, Остапа Кадика представляли як голову громадської організації.

У травні 2025 року Остап Кадик звільнився з міської ради та майже одразу після цього став блогером львівського сайту Leopolis News. У своїх блогах він звинувачує міську раду в непрозорих тендерах та поширює фейкові твердження про посадовців ЛМР. Зокрема, Остап Кадик поширює спростовану інформацію про родинні зв'язки між заступником міського голови Львова Любомиром Зубачем та директором ЛКП «Рембуд» Олегом Поліщуком.

У коментарі ZAXID.NET він заявив, що звільнився через тиск від міської ради через нібито виявлені ним схеми відчуження комунальних земель. Із земельними питаннями в Остапа Кадика справді перетинались інтереси і навіть виник конфлікт, під час якого він, ще будучи працівником ЛМР, судився зі своїм роботодавцем.

В управлінні комунальної власності ZAXID.NET підтвердили, Остап Кадик написав заяву на звільнення за згодою сторін, зазначивши.

«Що стосується земельних питань, вважаємо, що звісно будь-хто, хто користується земельними ділянками, які є власністю громади і не сплачує за них, чинить неправильно. У таких випадках має бути належна реакція правоохоронних органів відповідно до чинного законодавства», – зазначили в управлінні.

Квартири, ділянки й бізнес

За перший рік роботи в міській раді у 2021 Остап Кадик став власником низки нерухомості, вартість якої не співмірна з його реальними офіційними заробітками.

У 2021 році він купив на кафе-бар площею 114 м2 вартістю 500 тис. грн вул. Вашингтона у Львові та став власником садового будинку на 150,6 м2 в селі Шпильчина, вартість якого становить 327,6 тис. грн. Крім цього, він зареєстрував на себе дві ділянки в Шпильчині – на 194 м2 та 606 м2. Разом з тим, у міській раді за 2021 рік він заробив лише 254,4 тис. грн та отримав позику від батьків – 48 тис. грн від матері Оксани Кадик і 134 тис. грн від батька Юрія Кадика. Ще 49 і 45 тис. грн він зареєстрував як подарунки від батьків. Тобто загалом станом на 2021 рік Остап Кадик мав лише 530 тис. грн.

За словами Остапа Кадика, квартиру у Львові він купив за гроші, заощаджені під час роботи в Швеції, а садовий будинок і дві ділянки йому подарували батьки на день народження. Гроші ж на кафе він позичив також у батьків.

У 2022 році нової нерухомості Остап не купував, а вказав лише 247,6 тис. грн зарплати. У 2023 – він заробив 346,9 тис. грн, а у 2024 році – 434,5 тис. грн. У декларації перед звільненням у травні 2025 року він вказав лише 179 тис. грн зарплати.

Аукціони для «своїх»

Працюючи в управлінні комунальної власності Остап Кадик займався організацією аукціонів щодо продажу та оренди комунального майна. За його ж підрахунками, йдеться про близько 250 аукціонів.

Наприклад, у січні 2022 року управління комунальної власності продало на англійському аукціоні підвал площею 17,2 м2 на вул. Чупринки, 42. Відповідальним за організацію цього аукціону був Остап Кадик. Єдиною учасницею торгів стала Олександра Матчак, яка купила приміщення за 157,2 тис. грн при очікуваній вартості 154,7 тис. грн. Зараз же за цією ж адресою зареєстрована уже знайома нам ГО «Для перемоги», головою якої у жовтні 2024 року був Остап Кадик. Він стверджує, що зараз до неї не причетний і взагалі не був її засновником, однак йому відомо, що організація використовувала приміщення на Чупринки як склад.

Олександра Матчак, яка купила підвал на вул. Чупринки, не чужа для родини Кадиків. Оксана Кадик, яка зараз очолює відділ приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації Львівської обласної прокуратури, у своїй декларації за 2020 рік вказала, що отримала від Олександри Матчак дві позики – 49 тис. грн і 49,9 тис. грн.

Окрім того, Юрій Кадик вказаний як директор ТзОВ «П’ємонт Україна», що належить Олександрі Матчак. Ця фірма також зареєстрована на вул. Чупринки, 42. Ще дві фірми Матчак ТзОВ «П’ємонт Агро» і ТОВ «П’ємонт БудІнвест», зареєстровані за цією ж адресою, також дотичні до Юрія Кадика. Директором «П’ємонт БудІнвесту» зазначений Станіслав Ільницький – керівник ГО «Львів майбутнього», співзасновником якого є Остап Кадик. Однак колишній посадовець міськради будь-які звʼязки із Олександрою Матчак заперечує.

Батьки Остапа Кадика активно брали участь в аукціонах на право оренди земельних ділянок біля Львова. При цьому, в кількох аукціонах вони просто конкурували між собою. Наприклад, у березні 2023 року міська рада провела торги на право оренди 0,5 га землі в Пасіках Зубрицьких. Участь у аукціоні взяли чотири підприємці, два з яких це ТзОВ «Анаско плюс» Юрія Кадика та сама Оксана Кадик. Втім отримати цей лот їм так і не вдалось.

ZAXID.NET простежив щонайменше ще чотири аукціони, в яких родина Кадиків імітувала конкуренцію. В деяких торгах Юрій і Оксана Кадики взагалі були єдиними претендентами на землю, що суперечить тендерному законодавству і може свідчити про змову. Судячи з картки Оксани Кадик на платформі «Прозорро. Продажі» вона ще не перемогла в жодному аукціоні.

Суди з міською радою

Згадану вище будівлю кафе на вул. Вашингтона, 1 Остап Кадик купив у вересні 2021 року, коли вже працював у мерії. Причому ділянку під ним з 2011 року орендувала компанія його батька ПП «Фірма Скорті». Сама ж ділянка 0,015 га перебуває в комунальній власності. У 2016 році термін її оренди закінчився, а «Фірма Скорті» погодження на її продовження не отримувала. Сам Остап Кадик після купівлі кафе-бару ділянку у користування також не оформляв.

Відповідно, майже 10 років за користування ділянкою ніхто не платив, тому міська рада через суд зобов’язала Остапа Кадика як власника нерухомості сплатити 109,8 тис. грн за користування землею. Це рішення він оскаржує в апеляції.

Як пояснили ZAXID.NET в управлінні земельних ресурсів, попри те, що «Фірма Скорті» не продовжила договір оренди землі, компанія захопила частину вільної ділянки. Її ще у 2020 році депутати вирішили продати на аукціоні. Натомість Остап Кадик вирішив заборонити міській раді розпоряжатися цією землею і звернувся в Личаківський районний суд, оскільки вважає ухвалу ЛМР про продаж землі незаконною.

«Він зробив два захоплення – в сторону навісу автосервісу, де машини бортують колеса, і позаду за автосервісом, де ми сформували аукціонну ділянку і планували виставити на аукціон», – розповів ZAXID.NET директор департаменту природних ресурсів та будівництва Тарас Кубай.

За фактом захоплення комунальної землі, за даними ZAXID.NET, поліція відкрила кримінальне провадження.

За даними ZAXID.NET, Остап Кадик, ще будучи посадовцем ЛМР, особисто брав участь у засіданнях Личаківського райсуду. Антикорупційне законодавство передбачає, що після спрацевлаштування в міську раду Остап Кадик упродовж 15 робочих днів мав би припинити займатися бізнесом. Тоді як його звернення до суду та участь у засіданнях може свідчити, що він захищав свої підприємницькі інтереси. Експосадовець стверджує, що з 2020 року не займався бізнесом, хоч і мав у власності кафе, а в суді захищав свої інтереси як власник майна. Навіщо йому кафе, якщо він не вів у ньому бізнес, він не пояснив.

Судячи з реєстру нерухомості, 7 липня Остап Кадик узяв в оренду в Боринської селищної ради 6,6 га посеред лісу в селі Верхнє Гусине. Ділянка призначена для ведення сільського господарства. Ще два місяці тому він зареєструвався як ФОП і веде правничу діяльність.