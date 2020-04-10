Уже близько 20 львівських ресторанів постачають медикам безкоштовні обіди

Гарячі страви щодня розвозять по львівських лікарнях

Львівські активісти та ресторатори об’єдналися в ініціативу «Нагодуй лікаря» і вже близько двох тижнів розвозять безкоштовні гарячі обіди та продукти харчування по лікарнях, які працюють із хворими з коронавірусною інфекцією або ж з людьми, які перебувають на обсервації.

Наразі до ініціативи долучилися близько двох десятків львівських ресторанів та кафе, які зараз вимушено закриті через карантин. Це мережеві заклади Pizza Celentano, Lviv Croissants, !FEST, а також ресторани і паби «Ґвара», «Ахалі», TISTO, «Чотири Чебуреки», «Фраєрка», «La П'єц», «Братиська», BeerStone, Atelier 19, SOWÁ, «Панці Тортові», «Вулик» та інші.

«Для лікарів це насамперед моральна підтримка в складних умовах. Усі наші партнери з малого та середнього бізнесу долучилися до цієї акції. Щодня також додаються нові благодійники. Ми гуртуємось. Спочатку лікарі самі писали нам, що потрібні гарячі обіди в певну лікарню. Тепер у нас вже все працює в автоматичному режимі і кожен благодійник має закріплену за ним лікарню», – розповіла ZAXID.NET координаторка проекту, представниця львівського «Об'єднання благодійних організацій» Мар’яна Пришляк.

Наразі гарячі обіди доправляють до лікарні №8, обласної інфекційної клінічної лікарні, лікарні швидкої допомоги, ОХМАТДИТ, військового госпіталю та інших медичних закладів та лабораторій. Також волонтери проекту координують роботу із міськими соціальними службами та надають гаряче харчування соціально незахищеним містянам.

Як розповіла власниця кондитерської-ресторану «Фраєрка» Лідія Лукович, вперше до цієї ініціативи вони з чоловіком долучилися кілька тижнів тому, коли їх попросили привезти гарячі страви медиками до міської лікарні №5.

«Я і мій чоловік за фахом лікарі, ми налагоджену комунікацію в цій галузі. До нас звернулися знайомі з проханням про забезпечення гарячим харчуванням лікарів у лікарні №5 на вул.Чупринки. Ми тоді ще не знали, що медики були ізольовані в закладі через підозру на коронавірус. Лікарів зачинили, а їхнім родичам не дозволяли з ними контактувати. Певний час вони були на сухому пайку, але одна з лікарів до нас звернулася і попросила якусь першу страву їм привезти. Далі воно все закрутилося і тепер ми регулярно розвозимо обіди по лікарнях», – розповіла ZAXID.NET Лідія Лукович.

Нині графік доставки їжі медикам розписаний по днях. Усталеного меню немає – до переліку входять ті страви, які готує заклад відповідно до своєї спеціалізації. Наприклад, якщо в певну лікарню обід доставляє піцерія, то в його меню буде піца. Також часто заклади кооперуються: хтось з них готує гарячий борщ чи суп, а інший – другі страви, десерти тощо.

В середньому, один обід коштує 100-150 грн, розповіла Лідія Лукович. За її словами, ресторатори готують страви для медиків із продуктів високої якості, так само, як вони б це робили для клієнтів у своїх закладах.

«Звісно, фінансово це витратно. Але ми мусимо пам’ятати про людей, які гарантують нам безпеку під час пандемії. Соціально відповідальний бізнес мусить долучатися до задоволення потреб громади та робити добрі справи», – каже рестораторка.

Учасники ініціативи з доставки гарячого харчування медикам та нужденним також закликали небайдужих львів’ян долучатися та допомогти. Наприклад, на сторінці проекту «Нагодуй Лікаря» у Facebook охочий може вибрати заклад та заплатити за страву.