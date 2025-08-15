Аварія сталася у селі Грабовець Івано-Франківського району

Вночі 15 серпня сталася ДТП у селі Грабовець Івано-Франківського району. Водій мопеда, не впоравшись з керуванням, в’їхав у дерево і загинув на місці.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, повідомлення про аварію у Богородчанській громаді надійшло на «102» о 1:30.

«44-річний місцевий житель, керуючи мопедом, проявив неуважність і не вибрав безпечної швидкості руху. У результаті з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм водій загинув на місці. Чоловік був без захисного шолома», – зазначили правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).