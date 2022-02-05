В Австрії в суботу, 5 лютого, набув чинності закон про обов’язкову вакцинацію населення від коронавірусу. Він передбачає штрафи за відмову від щеплення до 3,6 тис. євро (близько 115 тис. грн).

Схвалений австрійським парламентом закон про щеплення напередодні підписали президент та канцлер Австрії, передає Deutsche Welle. Так, усі нещеплені жителі країни з 15 лютого почнуть отримувати повідомлення із закликом вакцинуватися від ковіду.

На тих, хто впродовж місяця після цього не зробить щеплення, чекає велкий штраф – до 3,6 тис. євро.

Наразі у Австрії повний курс вакцинації проти ковіду пройшли 6,74 млн людей – це 75,5% населення країни. З початку пандемії в країні було виявлено 1,85 млн заражень. 1,53 млн пацієнтів одужали, 14 тис – померли