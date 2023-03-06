В Британії померла 14-річна українська дівчинка, яку знайшли непритомною на пляжі. Про це повідомляє The Telegraph.

В поліції розповіли, що правоохоронці 4 березня отримали повідомлення про зникнення дівчинки у районі Доуліша, що в південному англійському графстві Девон. Через деякий час, за допомогою поліцейського вертольота та берегової охорони, на пляжі у Доуліші знайшли непритомну дівчинку.

Її доправили до лікарні Девона та Ексетера, де згодом вона померла. Її особу офіційно ідентифікували та повідомили про загибель найближчим родичам.

Загибла дівчина була громадянкою України, яка проживала в районі Доуліша. Правоохоронці кажуть, що причини смерті дівчинки не з’ясовані і попросять усіх, хто має записи з камер відеоспостереження, повідомити про це.

Наразі було встановлено контакт із посольством України, британське міністерство внутрішніх справ також поінформовано про цей інцидент.

Наразі смерть розглядається як «нез'ясована», продовжується розслідування обставин.