Ще одну ділянку лісового фонду в Брюховичах повернули державі

Львівська обласна прокуратура повідомила про виконання рішень судів та витребування з незаконної приватної власності на користь держави земельної ділянки 0,22 га в селищі Брюховичі біля Львова. Ділянку незаконно приватизувала львів’янка Наталія Пакіж, дружина колишнього керівника «Львівтеплоенерго» Степана Пакіжа.

«Державі повернуто земельну ділянку лісогосподарського призначення загальною площею понад 0,2 га. Вона знаходиться в смт. Брюховичі міста Львова», – повідомили в обласній прокуратурі 17 листопада.

За матеріалами справи, Брюховицька селищна рада, якою керував тодішній селищний голова Іван Сало, всупереч законодавству, розпорядилася землями державної власності, які перебували на праві постійного користування філії «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» ДП «Ліси України».

Своїм рішенням селищна рада відчужила земельні ділянки з лісового фонду, а згодом передала в приватну власність.

Прокуратура звернулась з позовом про витребування земельних ділянок, справа розглядалася в судах близько 10 років. Шевченківський районний суд Львова ще у 2013 році задовольнив позов про вилучення землі. Щоб ухилитися від виконання рішення суду, відповідачка об’єднала дві ділянки в одну. Відповідно, прокурори подали позов про витребування новосформованої ділянки, справа дійшла до Верховного Суду, який у листопаді минулого року підтвердив вилучення землі на користь держави. 2 листопада 2023 року ЛОДА зареєструвала за собою право власності на цю ділянку.

«Вищевказане рішення суду виконано – земельну ділянку повернуто з приватної власності та зареєстровано за Львівською обласною державною адміністрацією», – повідомили в прокуратурі.

Ще у 2004 році Брюховицька селищна рада прийняла незаконне рішення про вилучення лісових земельних ділянок площею майже 18 га і передачу їх в оренду з правом викупу двом приватним фірмам ПП «Буддизайн» і ТзОВ «Новобуддизайн». Компанії одразу перепродали землі іншим власникам, після чого припинили свою діяльність. У 2012 році прокуратура подала 16 позовів про повернення землі у державну власність.