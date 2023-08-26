Чоловік премʼєр-міністерки Естонії Каї Каллас Арво Халлік оголосив про намір продати всі свої акції та вийти зі складу ради директорів компанії Stark Logistics, яка здійснює вантажні перевезення до Росії. Про це повідомив портал ERR. Раніше журналісти цього порталу з’ясували, що чоловік очільниці естонського уряду веде бізнес у Росії, однак Каллас запевняла, що про бізнес свого чоловіка «не має уявлення».

У заяві для естонських ЗМІ Халлік зазначив, що розуміє, яку шкоду для репутації його дружини може завдати скандал, повʼязаний з його бізнесом та діловими відносинами його фірми з Росією. Говорячи про ділові зв'язки його компанії з РФ, Халлік сказав: «Ми багато разів обговорювали питання перевезення для нашого клієнта і вірили, що робимо правильно, допомагаючи потрібним людям і рятуючи там хорошу естонську компанію, інакше ми б не змогли цього зробити. Я розумію, що багато людей в Естонії так не вважають. Навпаки, їм не здається це моральним з огляду на агресивну війну Росії».

Раніше у своєму розслідуванні журналісти ERR з’ясували, що Арво Халліку належить міноритарна частка в Stark Logistics. За словами гендиректора компанії Крістьяна Крааґа, Stark Logistics отримала від перевезень до Росії з лютого 2022 року понад 1,5 мільйона євро. Водночас якщо до війни компанія здійснювала 60-70 перевезень, то після війни ця кількість скоротилася до одного-двох на тиждень і всі вони виконувалися в інтересах естонської компанії, яка має в Росії виробництво аерозольної упаковки.

Розслідування ERR викликало широкий резонанс у Естонії. Президент Алар Каріс заявив, що Каллас зобовʼязана докладно відповісти щодо компанії свого чоловіка, у якої знайшли звʼязки з Росією. «Громадськість очікує пояснень від премʼєр-міністра. І після цього їй, напевно, доведеться подумати самій і поговорити зі своїми радниками про те, якими будуть подальші дії», – зазначив він.

Питання про можливу відставку Каллас з посади премʼєр-міністра стали обговорювати в парламенті Естонії. Фракція Центристської партії розпочала переговори з іншими парламентськими фракціями щодо висловлення вотуму недовіри очільниці естонського уряду.

Каллас, коментуючи розслідування журналістів, у коментарі агенції Bloomberg повідомила, що «не має жодного уявлення про бізнес чоловіка», і наголосила, що у нього немає клієнтів із Росії, а їй «нічого приховувати».

«Я, як і раніше, дотримуюся думки, що вся торгівля і бізнес з Росією повинні припинитися, поки триває російське вторгнення в Україну. Мій чоловік має частку в логістичній компанії. Він пояснив, що ця компанія допомагає одному з її естонських клієнтів припинити свою виробничу діяльність у Росії відповідно до закону та санкцій. Всі подальші питання доведеться адресувати цим компаніям», – сказала вона.

У грудні 2022 року Каллас говорила, що «не вважає правильною» участь естонських державних компаній у перевезеннях товарів, зокрема, нікелю, з Росії, навіть якщо вони не підпадають під санкції. У травні 2023 року в інтервʼю виданню Financial Times вона зазначила, що їй доводилося благати естонські компанії не допомагати з сірими постачаннями до Росії підсанкційних товарів.

Кая Каллас очолює естонський уряд з січня 2021 року і має чітку проукраїнську позицію.