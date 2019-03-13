В інфекційній лікарні Львова двоє дітей перебувають в комі через кір

Львівська лікарка Наталя Ван Доеверен розказуватиме про свою судову справу у Гаазі

У Львівській обласній інфекційній лікарні двоє дітей перебувають у комі через наслідки кору. Зараз медики борються за їхнє життя. А у вівторок з реанімації до відділення перевели ще двох маленьких пацієнтів, у яких запалення головного мозку.

Двох дітей зі Львівщини до інфекційної лікарні госпіталізували у важкому стані зі судомами, втратою свідомості та набряком мозку. Діагноз – коровий енцефаліт. Трирічний хлопчик без першої дози вакцини – на штучній вентиляції легень.

«В нього відсутнє самостійне дихання, є порушення життєвих функцій. Безперечно, все робиться для того, щоб стабілізувати життєві функції дітей насамперед, і будемо надіятися на відновлювальні процеси. Та ще зарано робити прогнози», – пояснює завідувач відділення інтенсивної терапії Віктор Токарев.

Чотирирічна дівчинка у лікарні вже дев'яту добу. Дитина була вакцинованою. Але й це під час високого рівня захворюваності не вберегло.

«Дитина мала проблеми з центральною нервовою системою з народження», – додає Віктор Токарев.

За цей рік в інфекційній лікарні – вже шестеро пацієнтів з запаленням мозку віком від двох до сімнадцяти років. До енцефаліту призвів кір.

«Від першого січня 2018 року до сьогодні – це вже близько 30 випадків ускладнення кору у вигляді запалення головного мозку енцефаліту. А з 23 лютого до 7 березня ми мали поступлення чотирьох діток з ознаками енцефаліту», – каже головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко.

«Є тяжкі ускладнення у вигляді корового енцефаліту, який може розвинутися з відставанням від самого кору навіть через рік після перенесеного кору», – додає головна експертка департаменту охорони здоров'я з імунології Лариса Костюченко.

Торік на Львівщині від ускладнень кору померли двоє дітей. Цього року – 36-річна львів’янка. Вакцинуватися жінка не могла через генетичне захворювання.

«Якби в її оточенні всі члени родини були щеплені, якби додому не прийшов хтось хворий і не приніс цей вірус, вона мала б змогу ще жити і жити», – розповідає завідувачка відділення обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян.

Днями медики підсумували так звану спецоперацію від Міністерства охорони здоров'я. З'ясувалось, із понад 13-ти тисяч школярів у Львові провакцинували лише 10%.