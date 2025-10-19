Вадима Давиденка вбили 15 жовтня на півночі Дубліна у таборі для біженців

У Дубліні 17-річному підлітку із Сомалі висунули звинувачення у вбивстві українця Вадима Давиденка. Про це у суботу, 18 жовтня, повідомив ірландський суспільний мовник RTE.

Увечері 18 жовтня 17-річний сомалієць, ім’я якого не розголошують через вік, постав перед Дублінським окружним судом. Йому висунули звинувачення у вбивстві українця Вадима Давиденка, яке сталося на півночі Дубліна.

«У залі були присутні представник Агентства у справах дітей та сім'ї (Tusla), сомалійський перекладач та значна кількість поліцейських, зокрема у захисному спорядженні», – йдеться у повідомленні.

Детектив повідомив мовнику, що підозрюваний не відповів, коли зачитали звинувачення. Адвокат не подавав клопотання про заставу, але попросив, щоб сомалієць отримав термінову психіатричну та медичну допомогу під вартою. Суддя задовольнив це прохання.

Підлітка взяли під варту до слідчого ізолятора Оберстаун у Дубліні. Наступного тижня він має знову постати перед Судом у справах дітей.

Нагадаємо, 17-річного Вадима Давиденка вбили 15 жовтня на півночі Дубліна у таборі для біженців. У цій справі поліція арештувала неповнолітнього біженця. Згодом до лікарні з незначними пораненнями доставили ще жінку, яка нібито є працівницею центру для біженців – вона втрутилася у бійку, щоб зупинити конфлікт.