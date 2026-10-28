Внаслідок зіткнення загинули 64 людини

У середу, 28 жовтня, в Іспанії зіткнулися два швидкісних потяги. Внаслідок залізничної катастрофи загинули щонайменше 64 людини, майже 179 постраждали, повідомили Reuters, El Pais та Antena3.

Аварія сталася вранці 28 жовтня у провінції Толедо. Два потяги Iryo та AVE зіштовхнулися неподалік від міста Урда. На бортах перебували понад 540 людей.

За даними El Pais, попередньою причиною аварії могла стати людська помилка під час реагування на збій системи безпеки LZB, яка контролює рух на високошвидкісних залізничних лініях Іспанії. Зазначається, що вранці того дня через несправність зупинилися близько восьми потягів в районі катастрофи.

За даними слідчих, після збою диспетчерський центр наказав поїздам відновити рух, проте з невідомих причин потяг компанії Iryo не рушив. Водночас диспетчер міг помилково дозволити проїзд поїзду AVE, який рухався позаду, попри зайняту колію. Після цього потяги зіштовхнулися.

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Внаслідок аварії поїздів загинули щонайменше 64 людини. Ще 179, як пише Antena3, зазнали поранень.

Наразі людей евакуюють до прилеглого міста Урда. Там місцева влада готує спортивні зали для розміщення постраждалих.

На катастрофу відреагував президент України Володимир Зеленський. Він висловив співчуття Іспанії, прем'єр-міністру Педро Санчесу та всьому іспанському народу.

Нагадаємо, це не перша залізнична катастрофа в Іспанії цього року. У січні там зійшов з рейок швидкісний пасажирський потяг, який виїхав на зустрічну колію та зіткнувся з іншим поїздом. Внаслідок аварії загинули 39 людей, ще понад 70 постраждали.