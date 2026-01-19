На півдні Іспанії ввечері неділі, 18 січня, сталася одна з наймасштабніших залізничних катастроф за останні роки. Швидкісний пасажирський потяг зійшов із рейок, виїхав на зустрічну колію та зіткнувся з іншим поїздом. Про це повідомляє Associated Press.

Аварія сталася неподалік міста Кордова. За інформацією національного залізничного оператора Adif, потяг, що прямував маршрутом Малага – Мадрид, з невстановлених причин зійшов із рейок, після чого врізався у поїзд, який рухався назустріч із Мадрида до Уельви.

Місце на карті, де відбулася залізнична аварія

Першим зійшов з рейок поїзд приватної компанії Iryo 6189, у якому перебувало приблизно 300 пасажирів. Другий поїзд, який найбільше постраждав від удару, був частиною іспанської державної залізничної компанії Renfe, у ньому перебували близько 200 людей.

Керівник пожежної служби Кордови Франсіско Кармона повідомив, що один із поїздів зазнав серйозних пошкоджень, а щонайменше чотири вагони повністю зійшли з рейок. Тоді як міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте наголосив, що наразі причина аварії невідома. Він назвав це дивним інцидентом, оскільки зіткнення сталося на рівній ділянці колії, яку було відремонтовано у травні.

Todos los vídeos e imágenes que tenga estarán en este hilo. Si alguien tiene familiares y no puede contactar con ellos que me escriba por favor, aunque esto es una locura ahora mismo. pic.twitter.com/HyErECgYfj — Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026

Міністр охорони здоров’я Андалусії Антоніо Санс підтвердив загибель понад 20 людей та зазначив, що кількість жертв може зрости. Крім цього, 73 постраждалих доправили до шести лікарень регіону. Варто відзначити, що аварія сталася у важкодоступній місцевості і це суттєво ускладнило роботу екстрених служб.

У зв’язку з трагедією оператор Adif оголосив про повне призупинення залізничного сполучення між Мадридом і містами Андалусії на понеділок, 19 січня.

За даними ЄС, Іспанія має найбільшу в Європі мережу високошвидкісних залізниць, що дозволяє поїздам рухатися зі швидкістю понад 250 км/год, загальною довжиною понад 3100 км.

Нагадаємо, вранці 20 листопада на півдні Чехії сталася аварія за участю двох пасажирських потягів. Близько сорока людей зазнали поранень.