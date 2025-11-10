Зіткнення сталося на залізничному коридорі між Братиславою та містом Пензинок

Ввечері у неділю, 9 листопада, між Братиславою та містом Пезінок зіткнулися два потяги, десятки людей отримали поранення. Про це повідомило регіональне управління поліції в Братиславі.

Про інцидент стало відомо 9 листопада о 19:31, зіткнення сталося на залізничному коридорі між Братиславою та містом Пензінок. Як зазначили у поліції, один потяг врізався у задню частину іншого. У вагонах на той момент перебувало приблизно 800 людей і більшість із них були студентами.

За даними поліцейських, ніхто не загинув, однак десятки людей отримали поранення. Словацька медіакомпанія Aktuality з’ясувала, що постраждалі пасажири отримали переважно переломи та забої, 11 потерпілих привезли до лікарні в Братиславі.

Уцілілих пасажирів евакуювали та надали їм автобуси, на цьому відрізку рух залізниці закрили в обох напрямках. Точні причини зіткнення розслідуватимуть поліція та залізничники.

Нагадаємо, 13 жовтня в Рожнявському районі Словаччини зіткнулись два швидкісні поїзди, постраждали майже сто людей.