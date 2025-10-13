Зіткнення трапилось біля села Яблонов-над-Турньоу на кордоні з Угорщиною

У понеділок вранці, 13 жовтня, в Рожнявському районі Словаччини зіткнулись два швидкісні поїзди. Як інформують місцеві медіа, зіткнення сталось поблизу селища Яблонов-над-Турньоу, неподалік міста Кошице. За останніми даними, постраждало майже сто осіб.

На місці працюють п'ять бригад швидкої допомоги та рятувальний вертоліт.

За попередніми даними, аварія сталася перед одним із тунелів на ділянці Яблонов-над-Турньоу – Ліпновник. Рух поїздів на цій ділянці був повністю зупинений з 10:15 за місцевим часом. Зіткнулися експреси R 913 та R 914, що курсували за маршрутами Зволен – Кошице та Кошице – Зволен.

В результаті аварії близько 100 осіб отримали легкі травми, двоє людей перебувають у критичному стані. Троє людей заблоковані. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток на пресконференції.

За його словами, катастрофа, ймовірно, сталася внаслідок людської помилки. Все вказує на те, що один з машиністів не поступився дорогою іншому.

На місце події також прибув міністр транспорту Йозеф Раж.

Оновлено. Міністр охорони здоров'я Каміль Шашко повідомив, що семеро людей перебувають у критичному стані, а ще 84 отримали легкі поранення. Загалом рятувальники надали допомогу 91 людині.