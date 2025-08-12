Обвинуваченому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Івано-Франківський міський суд визнав уродженця села Костянтинівка Джанкойського району Юрія Воронюка винним у колабораційній діяльності та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 7 серпня, у грудні 2022 року в окупованому Севастополі українець добровільно підписав контракт з бригадою морської піхоти РФ і його призначили на посаду стрільця. У наступні пів року Юрій Воронюк воював у селі Ставки Скадовського району, охороняв Антонівський міст та брав участь в утриманні окупованих територій Херсонської області та Криму.

24 серпня 2023 року обвинувачений прибув на тимчасово окуповану територію поблизу села Роботине Запорізької області, де взяв участь у боях проти військовослужбовців Збройних сил України, які зрештою взяли його в полон.

Під час судового засідання Юрій Воронюк визнав свою вину, підтвердивши, що добровільно підписав контракт з російською армією. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Лазарів визнав його винним у колабораційній діяльності і призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На вирок можуть подати апеляцію.