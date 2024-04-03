Жінка за гроші сприяла огляду автомобілів без черги

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили хабарницю в Івано-Франківському підрозділі експертної служби МВС. Жінка за гроші сприяла огляду автомобілів без черги та домовлялася про внесення до висновків експертів неправдивої інформації про технічний стан чи вік транспортного засобу.

Як повідомили у ДВБ Нацполіції 3 квітня, 38-річна працівниця експертної служби МВС в Івано-Франківській області за хабарі допомагала зокрема перекупникам автомобілів.

«Вона за гроші сприяла огляду автомобілів без черги. Також корумпована жінка домовлялася з експертами, які на її прохання зазначали у своєму висновку фейкові дані про технічний стан чи вік транспортного засобу», – зазначили правоохоронці.

Слідчі обласної поліції вручили працівниці МВС підозру за ч.3 ст.354 (Підкуп працівника підприємства, установи чи організації). За систематичне одержання хабарів їй загрожує до 2 років позбавлення волі. Працівники внутрішньої безпеки встановлюють інших осіб експертної служби, причетних до незаконної схеми.