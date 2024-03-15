Суд визнав військову винною у зловживанні випливом та пособництві в одержанні неправомірної вигоди для третьої особи

Івано-Франківський міський суд визнав винною секретарку військово-лікарської комісії, старшого бойового медика Ірину Ф. у зловживанні випливом та пособництві в одержанні неправомірної вигоди для третьої особи. За виготовлення довідки ВЛК про непридатність прикарпатця до військової служби і передачу від нього хабара своєму начальнику жінка сплатить 34 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 7 березня, у 2023 році Ірина Ф, працюючи секретарем ВЛК, виготовила і видала місцевому мешканцю довідку про його тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров’я. За це вона отримала від нього 2 тис. доларів хабара, який передала своєму начальнику – його справу суд розглядає за іншим провадженням.

У суді Ірина Ф. визнала свою вину та уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Розглянувши всі матеріали справи, суддя Роман Хоростіль визнав військову винною у зловживанні випливом та пособництві в одержанні неправомірної вигоди для третьої особи і призначив їй покарання у виді 34 тис. грн штрафу. Також Ірина Ф. має сплатити 6058 грн за проведення судових експертиз.