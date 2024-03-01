50-річна лікарка вплинула на колег із ВЛК, щоб ті сфабрикували дані про стан здоров’я її 27-річного сина

Заступниці голови військово-лікарської комісії при Івано-Франківському РТЦК та СП повідомили про підозру у зловживанні впливом. Вона за тисячу доларів «купила» у колег висновок про непридатність до військової служби для свого сина.

Як повідомили у прес-службі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону 1 березня, 50-річна лікарка вплинула на колег із ВЛК, щоб ті сфабрикували дані про стан здоров’я її 27-річного сина.

«Встановлено, що за грошову винагороду у розмірі 1000 доларів США медики видали висновок комісії про непридатність хлопця до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку», – зазначили у Спеціалізованій прокуратурі.

Представниці ВЛК обиратимуть запобіжний захід, її можуть відсторонити від посади. Також правоохоронці перевіряють причетність до злочину інших осіб. За зловживання впливом лікарці загрожує до 2 років позбавлення волі.