Камери фіксації порушень швидкісного режиму мали б дисциплінувати водіїв

В Івано-Франківську встановлять сім камер автофіксації порушень ПДР Комісія з безпеки звернулася до Національної поліції України, щоб отримати погодження. Про це пише «Курс» з посиланням на заступника міського голови Михайла Смушака.



Камери встановлять на:

вул. Івасюка (ділянка від вул. Гната Хоткевича до перехрестя з вул. Івана Павла ІІ та Миколайчука);

вул. Надрічна (від залізничного переїзду до перехрестя з вул. Б. Хмельницького);

вул. Набережна ім. В. Стефаника (від перехрестя з вул. Садова до перехрестя з вул. Кармелюка);

вул. Коновальця (від аеропорта до перехрестя з вул. Рильського);

вул. Тисменицька (від перехрестя з вул. Декабристів до перехрестя з вул. Повстанців);

вул. Довженка (від кільцевої розв’язки з вул. Мазепи до перехрестя з вул. Сухомлинського);

вул. Довженка (від кільцевої розв’язки на вул. Чорновола до перехрестя з вул. Сухомлинського).

Червоним кольором на мапі позначені відрізки вулиць, на яких встановлять камери порушення ПДР

За словами Михайла Смушака, перевищення швидкості є однією з основних причин дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками.

«За даними Національної поліції, впровадження системи автоматичної фіксації порушень дозволило знизити кількість ДТП з постраждалими на 65% на ділянках, де встановлені камери», – зазначив Михайло Смушак.

На його переконання, камери фіксації порушень швидкісного режиму будуть дисциплінувати водіїв та спонукати дотримуватися встановлених обмежень швидкості.