Найчастіше українці перевищують швидкість - це основне порушення ПДР, що часто призводить до летальних аварій

За дев’ять місяців 2024 поліцейські в Україні склали 2 млн 88 тис. постанов про порушення правил дорожнього руху. Найбільше постанов склали на водіїв у Львівській області – 220,1 тис. Про це повідомляє Opendatabot.

Після Львівщини лідерами за кількістю складених постанов про порушення ПДР є Київ та Одеська область з результатом 180,7 та 134,8 тис. постанов відповідно.

Також аналітики розповіли, скільки порушень ПДР виявили камери автофіксації. 308 камер автофіксації у 19-ти областях України та в Києві зафіксували 3 млн 279 тис. порушень. Це в 1,7 разів більше, ніж за дев’ять місяців 2023 року і рекордна кількість зафіксованих порушень з 2020 року, коли в Україні почали встановлювати камери автофіксації.

99% із цих понад 3 млн порушень стосувалися перевищення швидкості. Лише 1% – зупинки чи руху смугою для громадського транспорту. Найбільшу кількість порушень за місяць було зафіксовано цьогоріч у вересні – 520 247.

Зараз в Україні працюють 308 камер автофіксації, з яких 20% розташовані в Києві (30) та області (32). На Львівщині встановлено 44 камери, з яких 13 – у Львові, а 31 – в області. Водночас у регіонах, наближених до фронту – Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська області – прилади контролю не підключені.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну порушення фіксували 246 приладів у 24 містах та 15 областях.