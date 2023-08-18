Поліція затримала підозрюваних у замаху на заступника голови ДПС України

В Києві скоїли замах на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура. Про це 18 серпня повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, замах стався напередодні, але поліція просила певний час не розголошувати цього.

«Так, вчора о 7:50 стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники – схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Низький уклін професіоналам з Департаменту карного розшуку Нацполу», – повідомив Гетманцев.

За його словами, зловмисники затримані та дають покази на замовників. Більше деталей щодо замаху Гетманцев не уточняв, судячи з опублікованих ним фото – затримані мали при собі битки. Поліція наразі цю інформацію не коментувала.

Євген Сокур — виконувач обов’язків заступника голови Державної податкової служби України, має VI ранг державного службовця. Більше подробиць про його біографію на сайті податкової немає. У червні повідомляли, що він представив напрями цифровізації ДПС. У липні Гетманцев підтвердив, що Сокур був його помічником, а в.о. він став у травні 2022 року, бо «не було охочих».