В морі на Херсонщині виявили масову загибель диких птахів

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 15:521870

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На Херсонщині у Каланчацькому районі зафіксували масову загибель диких птахів Чорного моря, повідомила прес-служба Міністерства екології.

Представники Державної екологічної інспекції відібрали проби води у районі місцевих населених пунктів. Результати аналізу будуть готові за кілька днів, йдеться у повідомленні.

При цьому фахівці не відкидають версію, що птахи могли загинути на території сусіднього Кримського півострова.

У Мінекології відзначили, що перші повідомлення про виявлення великої кількості загиблих диких птахів на Херсонщині – переважно лиски – почали надходити 7 січня.

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