До «Маршу захисників міста», який відбувався в Одесі, долучилися майже 1200 людей

В Одесі відбувся «Марш захисників міста» в пам’ять про події 2 травня 2014 року. В ході взяли участь близько 1200 людей – низка громадських та ветеранських організаціях.

Як передає «Укрінформ», сотні одеситів зібралися, аби покласти квіти біля імпровізованого меморіалу пам’яті проукраїнських активістів Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова, які загинули під час трагічних подій 2 травня. Там пройшов молебень священиків ПЦУ. Крім того, вперше за сім років туди також прийшли два священики УПЦ МП.

Після цього від Соборної площі низка громадських та ветеранських організацій, зокрема «Національний корпус» та Veterans Hub Odesa, колоною вирушили до парку Шевченка, де по завершенню маршу відбувся мітинг.

За даними поліції, в ході взяли участь близько 1200 осіб, передає «Думська». Водночас за порядком посилено слідкували 2600 поліцейських. Серйозних порушень під час заходів не було.

фото «Думської»

Що трапилося 2 травня 2014 року в Одесі

2 травня 2014 року між українськими активістами та проросійськими сепаратистами сталися масові зіткнення в центрі Одеси й на Куликовому полі. Наслідком стала пожежа в Будинку профспілок, під час якої загинули 42 людини. Ще шестеро людей загинули від вогнепальних поранень, які вони отримали під час сутичок на Грецькій площі та біля неї.

За оцінками міжнародних спостерігачів, розгляд судових справ та кримінальних проваджень триває вкрай повільно. Так, у вересні 2017 року суд виправдав 19 пропросійських активістів – двох із них заарештували за іншими обвинуваченнями. Ще чотири проросійські активісти визнали себе винними у масових заворушеннях та отримали умовні терміни.