Дівчина оприлюднила фото побоїв та відео нападу людини у формі

Увечері понеділка, 13 травня, в Одесі співробітник обласного ТЦК та СП нібито побив 19-річну дівчину, про що вона заявила у соцмережах та показала ушкодження начебто від бійки. Інцидент прокоментували у поліції, де розповіли, що дівчина неодноразово притягувалася до відповідальності. Версії слідства та потерпілої щодо перебігу подій кардинально різняться.

19-річна Антоніна Токмакова повідомила у своїх соцмережах, що вона та її троє друзів прийшли до поліції, щоб написати заяву на таксиста, що нібито залив їх перцевим балончиком. За словами Токмакової, таксист нібито розлютився на те, що не побачив кількість адрес поїздки.

Під час написання заяви, за версією 19-річної дівчини, до поліцейського відділку зайшов чоловік у військовій формі та з милицею в руках. Після написання заяви правоохоронці нібито не відпускали друзів дівчини – двох 19-річних юнаків згодом відпустили, а третього, за словами Антоніни Токмакової, нібито намагалися посадити у бус ТЦК та СП. Дівчина заявила, що після того, як вона почала знімати ситуацію на відео, до неї підбіг чоловік у військовій формі та вдарив її милицею.

У своєму пості дівчина показала синці та забої, а також висновок лікарів щодо її поранень. Крім того, одеситка оприлюднила відео з моментом атаки на неї людини у формі.

Водночас у прес-службі поліції в Одеській області повідомили, що 19-річна одеситка разом із друзями самі використали перцевий балончик проти таксиста та потрапили до поліцейського відділку за зверненням водія.

«У райвідділку дівчина поводилася агресивно, кидалась у бійку до поліцейських, розбила віконне скло на контрольно-пропускному пункті, на вимоги поліцейських припинити протиправні дії не реагувала. Відносно неї були складені декілька протоколів за ст. 173 та 185 КУпАП (дрібне хуліганство та злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського), а також протокол про адмінзатримання», – повідомили у прес-службі поліції.

За даними правоохоронців, після того, як Антоніну та її друзів відпустили з поліцейського відділку, дівчину побили представники ТЦК на вулиці Грецькій в Одесі. Щодо побиття відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (легке тілесне ушкодження). У прес-службі поліції додали, що 19-річна потерпіла до поліції не зверталася, не відповідала на телефонні дзвінки правоохоронці та досі не прийшла додому.

«Також встановлено, що наприкінці минулого року слідчими до суду були скеровані матеріали відносно громадянки за її обвинуваченням у крадіжці за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. В березні цього року суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним строком 1 рік», – повідомили у поліції.

У вівторок, 14 травня, на побиття дівчини відреагували у прес-службі міністерства оборони. Наразі Міноборони надає «всебічну підтримку у розслідуванні інциденту».

Військовослужбовець та начальник штабу бригади «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич заявив, що публікація дівчини про побиття є фейковою та має на меті дискредитувати українських військовослужбовців.