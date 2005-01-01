В Одеській області випав «іржавий» сніг

В Одесі людей зацікавив дивний брудний сніг

У південно-західній частині Одеської області, зокрема на території Арцизького, Ізмаїльського і Ренійського районів, у ніч на п'ятницю, 23 березня, випав сніг жовтуватого кольору, що залишає плями на одязі. Про це інформував мер Ізмаїла Андрій Абрамченко, який оприлюднив на своїй сторінці у Facebook попередній висновок фахівців Дунайської гідрометобсерваторії, що досліджують причини дивного кольору опадів.

«З огляду на те, що в Ізмаїлі випав сніг жовтуватого кольору, повідомляю, що його зразки були спрямовані до Дунайської гідрометобсерваторії та Одеського лабораторного центру Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів з проханням провести лабораторні дослідження», - написав він.

При цьому він заявив, що за даними фахівців гідрометобсерваторії вважають кислотність представлених зразків снігу нейтральною, а в осаді знайшли піщано-коричневу суміш. Шкідливих хімічних речовин наразі не виявлено, а висновки Одеського лабораторного центру Держпоживслужби будуть пізніше. «Машина зі зразками снігу виїхала до Одеси», - зазначив Авраменко.

В Арцизькому відділенні Держпродспоживслужби теж не виявили шкідливих речовин у складі дивних опадів. Згідно з висновком фахівців, знайдені «тільки пісок і глина».

Мешканці придунайських районів висловлюють припущення, що причиною такого явища міг бути перенесений бурями з африканського континенту пил, який накрив грецький острів Крит, або такими є наслідки вибуху на хімічному заводі в Чехії, який стався вчора, 22 березня. Також очевидці звернули увагу на те, що потрапляючи на одяг сніг «залишає на речах плями». Коли вони висихають, їх важко витерти.

В Українському гідрометцентрі пояснили, що небезпеки ця аномалія не несе. «Це було викликано переміщенням пилової хмари на висоті 3-5 км з районів північної Африки», – йдеться в повідомленні від 23 березня.