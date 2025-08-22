Керівник ОП закликав представників бізнесу, ІТ та культури підтримати цю ініціативу

Керівник ОП Андрій Єрмак запропонував реформувати Офіс президента. До роботи в адміністрації пропонують залучити «суттєву кількість» військових з бойовим досвідом і ветеранів. Про це в п’ятницю, 22 серпня, повідомили Андрій Єрмак та пресслужба ОП.

За словами Єрмака, ідеться про працівників усіх рівнів у кожному з департаментів без винятку.

«Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Це справедливо. Бо саме ці люди – мірило честі, моралі й відданості Україні. Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди які пройшли війну. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення як досягти результату», – написав він.

Як приклад Андрій Єрмак навів свого заступника полковника Павла Палісу, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою «Холодний Яр».

«Саме така культура мала б поширюватись на всю державну службу в майбутньому. І це приклад не тільки для держави. Бізнес, ІТ, культура – теж мають брати ветеранів у команди. Це робить систему сильнішою й справедливішою», – підсумував Єрмак.

До слова, 40-річний Павло Паліса з 2002 року по 2024 рік проходив службу в Збройних силах України. Полковник у 2023 році був нагороджений «Хрестом бойових заслуг» й орденом Богдана Хмельницького III ступеня. У листопаді 2024 року його призначили заступником керівника Офісу президента.