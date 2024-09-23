Від отриманих травм пенсіонер помер в автомобілі швидкої

У неділю, 22 вересня, на проспекті Незалежності в Острозі сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з вантажівкою загинув 74-річний велосипедист. Про це повідомили у поліції Рівненської області.

«Водій вантажівки, 60-річний житель Одеської області, здійснюючи поворот ліворуч, збив 74-річного велосипедиста, який рухався попереду у попутному напрямку. Від отриманих травм потерпілий помер у швидкій», – зазначають правоохоронці.

Відомо, що на момент аварії водій вантажівки був тверезий.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.