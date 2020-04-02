В перинатальному центрі Івано-Франківська померла уже третя жінка

Раптово померлій жінці робитимуть аналіз на Covid-19

В Івано-Франківському міському клічнічному перинатальному центрі раптово померла жінка, у якої підозрюють захворювання на Covid-19. Це вже третій летальний випадок у місцевому перинатальному центрі за останні чотири дні.

«Вчора ввечері у міському перинатальному центрі раптово померла вагітна жінка. Медична допомога була надана їй дуже швидко. До 10 хвилин буквально жінку розродили», – розповіла на брифінгу 2 квітня начальниця міського управління охорони здоров'я Марія Бойко.

Жінка народила недоношену дитину, а сама – померла. За словами лікарів, вік малюка – 35-36 тижнів. Стан дитини - середньої тяжкості. У померлої породіллі була двостороння пневмонія.

«Сьогодні проводився розтин. В результаті розтину є підозра на двосторонню пневмонію. Тому сьогодні ми розглядаємо питання, що у цієї жінки є підозра на коронавірусну інфекцію», – зазначила лікарка.

Причини такої раптової смерті жінки на фоні повного здоров’я на даний час встановлюються. Жінка не була в контакті із вагітною, в якої підтверджено коронавірус.

Бойко уточнила, що матеріали для аналізів на коронавірус померлої відправили в лабораторію ЦГЗ до Києва.

«На сьогоднішній день ми розглядаємо питання, що в цієї жінки виставлена підозра на коронавірусну інфекцію. Відібрані всі необхідні матеріали для доставки у референс-лабораторію ЦГЗ, щоб дослідити істинну причину смерті цієї жінки», – повідомила вона.

Зазначимо, що Івано-Франківський міський клічнічний перинатальний центр та Івано-Франківський обласний перинатальний центр знаходяться поруч, однак в різних адмінбудівлях.

станом на 2 квітня на Івано-Франківщині підтвердили 74 випадки захворювання на Covid-19, з них 5 випадків - летальні (серед них дві жінки померли в обласному перинатальному центрі). Зокрема, 30 березня у центрі померла 60-річна жінка хвора на Covid-19, якій на початку березня проводили планову гінекологічну операцію. Також цього дня померла 37-річна породілля. Посмертно у жінки підтвердили захворювання на новий коронавірус.